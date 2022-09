O acidente envolvendo uma caminhonete S10 branca e uma Scania cinza, carregada com grãos, foi há pouco, na BR-163 nas proximidades do trevo de acesso à MT-220, na região do Campig Clube. As quatro adultos e uma criança foram encaminhadas até a Unidade de Pronto Atendimento, de pelos bombeiros. Elas não estariam em estado grave.

A versão apurada é que o motorista da carreta trafegava na BR-163 sentido centro Sinop quando o condutor da caminhonete tentou fazer a ultrapassagem, quando uma nuvem de poeira dificultou a visão do condutor, houve a colisão.

Com o impacto, os dois saíram da pista e a caminhonete acabou tombando. O vagão traseiro da carreta tombou e parte da carga caiu. A pista não foi interditada. O motorista da carreta não se feriu.

Ontem à noite, na 163 em Sinop, próximo ao Alto da Glória, a colisão entre uma carreta e um Fiat Uno resultou na morte de uma mulher.

Os quatro mortos no acidente em Nova Mutum, entre caminhonete e um carro, serão sepultados em São Paulo e na Bahia.