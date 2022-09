Um homem de 53 anos, identificado apenas como J., foi detido após ser denunciado pelo crime de maus-tratos contra o próprio filho, em Juscimeira (a 160 km de distância de Cuiabá). O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar e a polícia foi acionada neste sábado (03). Quando a equipe chegou ao local, ouviu os gritos do adolescente, em desespero: "Para, pai".



De acordo com o boletim de ocorrência, quando o homem foi abordado pelos policiais, o filho entrou em desespero e pediu para que o pai não fosse preso. O agressor chegou a desmaiar e precisou ser levado para o Hospital Municipal de Juscimeira.



A mulher que vive com o homem confirmou as agressões dele contra o filho e deu detalhes do crime: empurrou o adolescente e o jogou contra uma parede. Segundo ela, as agressões são constantes e contou também que ele já agrediu o filho com um facão. Além disso, queimou o braço e a orelha do menino dela com um isqueiro.



O agressor foi levado para a Delegacia do Município e autuado em flagrante.