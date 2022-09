O acidente envolvendo a Ford Ranger prata e viatura da Polícia Militar, foi há pouco, na rotatória entre as avenidas Bruno Martini e Magda de C. Pissinati, no residencial Florença. De acordo com uma fonte da polícia, o soltado que conduzia a viatura foi encaminhado até o Hospital Regional para atendimento médico, seu estado não é grave.

A viatura ficou com a traseira danificada, perdendo parte do para-choque traseiro e a estrutura metálica amassada. A caminhonete teve a parte dianteira danificada.