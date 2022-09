Além das prisões, as ações resultaram em mais de R$973 milhões em apreensões.

A Operação Controle Brasil, comandada pelo Ministério da Justiça, resultou na prisão de 2,8 mil pessoas de oito estados, entre eles, Mato Grosso. A ação é para combater o comércio ilegal de bebidas, cigarros e agrotóxicos.

Além das prisões, as ações resultaram em mais de R$973 milhões em apreensões. Entre os materiais apreendidos estão 26,3 milhões de maços de cigarros, 366,7 mil unidades de cigarro eletrônico, 245,5 mil garrafas de bebidas diversas, 178 toneladas de agrotóxicos, 1.295 veículos, 300 armas, 9 aeronaves e R$ 3,1 milhões em espécie.

A operação estava sendo deflagrada desde o dia 1º de junho e ocorreu em Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais.

Na quinta-feira (2) a ação foi finalizada em Foz do Iguaçu (PR). Devido a fiscalização, a Ponte da Amizade, na fronteira com o Paraguai, ficou com trânsito bloqueado por aproximadamente uma hora.

A operação contou com o apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, policiais Militar e Civil dos estados, secretaria da Receita Federal e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.