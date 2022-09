Um homem de 32 anos deu socos na esposa, grávida de três meses, e a deixou com os olhos lesionados na madrugada deste domingo (4) em Lucas do Rio Verde (353km de Cuiabá). Ele chegou bêbado em casa por volta das 4h e bateu na mulher, que dormia junto com os filhos.



Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu no Jardim Primaveras II. A vítima tem 20 anos de idade, e contou aos policiais que depois que o marido chegou, a acordou e os dois tiveram um desentendimento.



O homem estava bastante alterado, derrubou a esposa no chão e deu socos em seu rosto, o que causou lesões nos lados esquerdo e direito dos olhos dela. Depois disso, ele fugiu e não foi encontrado pela Polícia.



A mulher não pode ser levada à delegacia para prestar depoimento porque estava com outros dois filhos menores de 18 anos, e não tinha nenhum conhecido ou parente para cuidar deles. O caso será investigado pela Polícia Judiciária Civil (PJC).