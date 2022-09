Na tarde deste sábado (03) uma guarnição da Polícia Militar esteve no bairro Módulo – 6, na cidade de Juína, MT, para o atendimento de mais um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel.



No local a PM encontrou o condutor da Yamaha Factor Gean Carlos que sentia dores na perna direita e foi socorrido pelo Samu e levado para a UPA 24 horas.



Ele disse aos policiais que trafegava pela rua Nova Granada, e ao se aproximar da rua Ilha Bela, o automóvel Gol adentrou de forma repentina e não deu tempo de desviar ou evitar o acidente, e após a batida, caiu no chão.



Também deu sua versão, o condutor do Gol Cleideson Eleuterio Rodrigues, que informou que trafegava na rua Ilha Bela e ao virar para entrar na rua Nova grada não visualizou o motociclista e vieram a colidir. Com a colisão os veículos ficaram danificados.



A Polícia Civil e a perícia compareceram no local dos fatos.



O automóvel gol foi liberado por estar com a documentação regular, e a motocicleta estava com o CRLV vencido e liberado no local para parentes do condutor, mas ela não tinha condições de trafegar e estavam sem guincho disponível no momento.



O motorista do Gol foi conduzido para à delegacia de polícia por apresentar sinais de embriaguez, ele confessou aos policiais que ingeriu bebida alcoólica até a madrugada, porém se recusou a realizar o teste do etilômetro.