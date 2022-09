Dois homens ficaram feridos em um grave acidente ocorrido na noite deste domingo, entre Colìder e Nova Santa Helena, na rodovia estadual MT-320. De acordo com o Serviço Municipal de Trânsito de Colíder, que registrou a ocorrência, o acidente ocorreu no km 117, por volta das 22h.

Um Jeep Renegade, que seguia sentido Nova Santa Helena e um VW Saveiro, que seguia para Colíder, acabaram batendo de frente. As causas do acidente ainda serão apuradas. A picape Saveiro saiu da pista com a colisão e foi parar no meio do mato. O condutor e o passageiro ficaram feridos e foram conduzidos ao hospital.

O condutor do Jeep Renegade não sofreu ferimentos. A pista ficou interditada por cerca de uma hora e meia, até a remoção dos veículos.