O funcionário de uma fazenda na zona rural de Brasnorte, foi amarrado e preso em flagrante após ser flagrado mostrar as partes íntimas para uma criança na propriedade, na sexta-feira (2). O homem de 45 anos tentou entrar em uma lavoura para fugir, mas o pai da vítima e outros trabalhadores do local conseguiram imobilizar o suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança flagrou o crime. Ela trabalha como cozinheira na fazenda e, em determinado momento, estranhou a ausência da vítima na casa. A testemunha então saiu da sede a propriedade para procurar a criança. Nos fundos do imóvel, flagrou o homem pelado e de frente para a vítima, que também estava sem roupa.



Por medo do suspeito reagir, a mulher ficou em silêncio e tirou a criança do local rapidamente. Quando o pai da vítima e outros trabalhadores voltaram da lavoura, ela explicou o que havia visto. O homem tentou correr para dentro de uma lavoura, mas foi imobilizado. Ele foi agredido e tinha lesões no rosto quando foi preso. A mãe conversou com a criança que contou que, naquele dia, o suspeito havias mostrado as partes intimas três vezes para ela.

No dia do crime, o acusado disse que não iria trabalhar na lavoura por estar de ressaca. Por isso ele sozinho na casa coma mulher e a criança. Ele foi levado para delegacia.