O magistrado acolheu o pedido do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública da União (DPE) e argumentou que os suspeitos não têm antecedentes criminais e que outros habeas corpus já concedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) dizem que a “prisão preventiva de transportadores de drogas tem pouco efeito para fins de política criminal”.

A droga, segundo a Polícia Federal, era trazida do Paraguai com destino ao Rondônia. O entorpecente estava escondido no porta-malas e no banco traseiro do veículo, coberto com uma rede. Um outro carro atuava como “batedor” e dava cobertura e fazia comunicação por rádio com ele.