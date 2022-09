Um grave acidente deixou sete pessoas feridas, esta noite, na MT-222, a cerca de 15 quilômetros do aeroporto regional, pouco antes da ponte sobre o rio Teles Pires. A colisão foi frontal e envolveu uma GM S10 e um GM Celta preto.

Na caminhonete S10, estavam quatro pessoas, incluindo uma criança de sete anos. Os ocupantes desse veículo não ficaram gravemente feridos, mas dois foram levados ao hospital regional.

Já no Celta estavam cinco pessoas e todas ficaram feridas. O motorista ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Uma mulher com um corte na cabeça e um adolescente, com suspeita de fratura, estão entre as vítimas.

A versão que passa a ser apurada, relatada pelo motorista da caminhonete, é de que uma máquina agrícola estava passando calcário, às margens da rodovia, o que formou uma nuvem de poeira e impediu a visibilidade.

A Polícia Militar esteve no local e registrou o acidente. As causas e responsabilidades passam a ser apuradas.