Uma vaca solta na pista causou um acidente na MT-320, em Colíder, próximo à Praça de Pedágio, na noite de ontem segunda-feira (05). Uma caminhonete Hilux, branca, ano 2020, com placas de Colíder-MT, trafegava sentido Colíder e acabou batendo de frente com o animal, que atravessou a pista.

O veículo, após o impacto com o animal, rodou e bateu no guard rail. A caminhonete ficou com a parte frontal totalmente destruída. O condutor não sofreu ferimentos. O animal não morreu na hora, mas ficou bastante ferido.

O acidente foi registrado pela Guarda Municipal de Trânsito.