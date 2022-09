O acidente envolvendo um caminhão Mercedes Benz 1620, placas de Juscimeira, e uma carreta Iveco 480, placas de Sorriso, foi esta manhã, na BR-364 em Jaciara (143 quilômetros de Cuiabá). Duas pessoas, sendo um motorista e um ocupante ficaram feridas e foram socorridas pelas equipes de resgate da concessionaria que administra a rodovia. O Corpo de Bombeiros também auxiliou na ocorrência.

O outro motorista não se feriu. As informações preliminares, apontam para uma colisão lateral, seguida de tombamento e incêndio. Um dos vagões carregado com milho caiu no rio. O outro caminhão está carregado com tijolo e brita e, parte da carga, se espalhou pela pista.

Conforme a concessionária, a pista Sul está interditada e possui um desvio sentido São Pedro da Cipa.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para apontar a causa e dinâmica da colisão.