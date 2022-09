Vítimas estavam indo olhar um pedaço de terra para comprar

Uma equipe de policiais civis acompanhada do delegado responsável pela delegacia de Cotriguaçu, Dr. Mateus Almeida Oliveira Reiners, esteve nesta terça-feira, dia 06, na linha 32 P.A em uma área de invasão de terras na fazenda denominada Pau D’alho, zona rural daquele município, para investigar o crime de homicídio e de uma tentativa de homicídio envolvendo três vítimas. Uma delas escapou ilesa.

A Polícia Militar recebeu a informação dos crimes na última segunda-feira, dia 05, que nessa região havia uma pessoa baleada onde foi chamada uma viatura do Samu para prestar socorro a vítima, no entanto, no trajeto receberam informações que a vítima já estava sendo levada para o hospital por populares, sendo encontrada no meio do caminho onde relatou aos policiais que estava na localidade com mais duas pessoas quando foram surpreendidas por dois homens encapuzados e com roupas camufladas que disparam diversos tiros contra elas, e que correram em direções diferentes.

Givanildo Da Costa de 40 anos, foi alvejado no braço esquerdo que foi fraturado e também no abdômen, e foi levado para o hospital para receber cuidados médicos.

Já próximo das 15h, um homem que se identificou como patrão da outra vítima identificada como Claudemir Martins Muniz, de 42 anos, relatou aos policiais que seu empregado havia entrado em contato e pedido ajuda para sair do local.

Uma equipe de policiais militares diligenciou até a fazenda e após uma varredura nas proximidades, encontraram o corpo da terceira vítima, identificada apenas com Ângelo, com várias perfurações de tiros pelo corpo.

Nesta terça-feira, dia 06, as equipes da polícia civil e militar, perícia oficial e uma funerária, estiveram no local para os trabalhos periciais e remoção do corpo da vítima.

Os crimes estão sendo investigado pela delegacia de Cotriguaçu, por enquanto, as motivações ainda são desconhecidas.