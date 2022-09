Mais duas mortes foram confirmadas, há pouco, do acidente envolvendo uma Mercedes Benz Actros branca, placas de Tabaporã, e um GM Prisma prata, placas de Rondonópolis, esta manhã, no quilômetro 567 da rodovia. De acordo com a funerária, as vítimas foram identificadas como Daniel Marcos Meira, de 46 anos, Zélia Maria das Virgens, 53 anos, A.D.V.M, 15 anos, e A.S.M.S, de 12 anos.

A família retornava do velório do pai de Daniel em Guarantã do Norte. Ele conduzia o veículo e faleceu na hora. O óbito da filha, de 15 anos, também foi confirmado no local. Zélia e a adolescente de 15 anos, foram encaminhadas ao hospital regional, mas não resistiram. Uma quinta pessoa que ocupava o veículo foi encaminhada em estado grave à unidade de saúde.

O condutor da carreta também foi encaminhado ao hospital, mas não há informações sobre o seu estado de saúde.

Conforme Só Notícias já informou, a pista ficou interditada até às 12h38 para remoção dos destroços da rodovia e o tráfego liberado em seguida. Com o impacto, os dois veículos pararam fora da pista.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) fez análises no local para ajudar esclarecer as circunstâncias da colisão. As causas ainda são desconhecidas.

O corpo de Daniel Marcos e da filha, serão transladados para Sorriso. Zélia e a outra adolescente será sepultada em Rondonópolis. Ainda não foi definido horário de velório e sepultamento.