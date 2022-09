O empresário Salvador Mendes da Silva, 57 anos, popular Dodô, da empresa Dodô Calhas, morreu na tarde desta quarta-feira, dia 07 de setembro, em uma estrada vicinal de Juara, após capotar seu Del Rey.

De acordo com informações, o acidente aconteceu por volta das 15 horas, na estrada vicinal que liga e estrada da Balsa ao lixão da prefeitura.

Dodô voltava de uma propriedade rural que possuía nas proximidades do Rio Arinos, quando perdeu o controle do seu veículo, um Ford Del Rey, saíndo da estrada, capotou, caiu ao lado de um córrego, ficando com as quatro rodas do carro para o alto.

Junto com Dodô estava apenas um cachorrinho de estimação, que ficou preso junto com ele dentro do veículo, já que as portas não podiam ser abertas devido a posição em que ficou o carro.

Segundo informações preliminares, Dodô sofreu um Choque Cardiogênico, (IAQ) Infarto Agudo do Miocárdio, e, possivelmente, tenha morrido na hora. A Polícia Militar e o SAMU foam os primeiros a chegar, a PM fez o isolamento para preservação da área, até a chegada da Polícia Civil e a Funerária.

Houve momentos de muita emoção, com a chegada da filha de Dodô, que queria de todas as formas ver o pai dentro do carro, mas foi impedida pelos policiais. Também chegaram os irmãos, amigos e a reportagem do Show de Notícias.

O carro precisou ser destombado para conseguir tirar o corpo e o cachorro de dento do mesmo. Ainda não temos horário e local do velório. Aguarde mais informações.