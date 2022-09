Uma mulher, 29 anos, esfaqueou o marido de 28 anos, após ele danificar seu aparelho de som. O caso foi registrado em uma quitinete, no bairro Parque Atalaia, em Cuiabá, no final da tarde desta quarta-feira, 7 de setembro. A suspeita já tinha passagens criminais por tentativa de homicídio.

Consta no boletim de ocorrência, que a suspeita se encontrava no local quando os militares chegaram, ao ser questionada sobre o ocorrido, a mulher admitiu ter esfaqueado o marido, porque além de quebrar seu aparelho de som, ele a agrediu com um chute.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o homem ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) com um ferimento profundo no braço esquerdo, onde segue internado, seu atual estado de saúde não foi divulgado.

A mulher foi levada para o Plantão da Delegacia da Mulher em Cuiabá. Durante checagem no sistema foi verificado vários antecedentes criminais tanto da mulher quanto do homem.

O caso é investigado pela Polícia Civil.