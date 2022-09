Um homem sofreu um grave acidente de trânsito e ficou aproximadamente sete horas preso as ferragens até a chegada de resgate. O acidente aconteceu na MT-485, a conhecida estrada da Morocó (comunidade rural que pertence ao município de Sorriso), a mais de 40 km do centro de Lucas do Rio Verde (MT).

De acordo com o Soldado BM Menezes, do Corpo de Bombeiros Militar (13ª CBM), o motorista de uma Fiat Doblô perdeu o controle do veículo e caiu em uma vala, as margens da rodovia.O acidente aconteceu por volta da meia noite, inicio da madrugada desta quinta-feira (08), porém, só foi possível fazer o resgate após a equipe ter sido acionada, já as 07h00 da manhã.

O motorista de um caminhão passou pelo local e visualizou o carro, percebendo que havia gente dentro. Ao chegar ao local indicado, os militares perceberam que a vítima estava consciente e orientada, apesar da gravidade do acidente.

O homem foi estabilizado e conduzido ao Hospital São Lucas. O mesmo apresentava corte lacerante na perna, o que fez com que perdesse muito sangue. Além disso, a vítima perde parte do lábio devido a forte pancada.