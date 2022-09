A prefeitura de Colíder lançou edital do concurso público para contratação de 142 vagas imediatas, mais cadastro de reserva. As inscrições terão início na semana que vem, de 13 de setembro a 17 de outubro e deverão ser feitas via online.

O concurso oferecerá vagas em várias funções de nível fundamental, médio e superior. As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 27 de novembro. No dia 12 de fevereiro de 2023, ocorrerão as provas práticas para os cargos que se fazem necessárias.

Clique aqui e veja o edital e maiores informações.