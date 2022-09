O ex-prefeito de Sinop Antonio Contini faleceu nesta sexta-feira (9), 12 dias após sofrer um acidente de carro na MT-020, fraturar uma costela e ter uma contusão no pulmão. Ele estava internado em Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) de um hospital do município.

Pioneiro em Sinop, o empresário Antonio Contini exerceu o mandato de prefeito entre os anos de 1993 e 1996. Foi também secretário de Obras na gestão do ex-prefeito Adenir Barbosa. O governador Mauro Mendes lamentou o falecimento: “Foi com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de Antonio Contini. Lamentamos muito pela perda.

Que a família e amigos encontrem paz e força nesse momento de tamanha dor e contem com nosso apoio e solidariedade”, expressaram o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes.

O prefeito Roberto Dorner decretou luto oficial de três dias. “O Executivo Municipal (prefeito e servidores) expressa seu profundo pesar aos familiares e amigos mais próximos pela passagem e perda dessa importante figura da história de Sinop” .