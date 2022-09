Um trabalhador perdeu a vida após uma árvore cair sobre o trator em que ele trabalhava na Linha CDR 02, próximo ao distrito de Ouro Verde Dos Pioneiros município de Cotriguaçu. A informação foi repassada para a polícia judiciária civil através de um policial militar que recebeu a notícia de populares falando sobre o acidente.

Após ser informada, a polícia civil diligenciou até o local e constatou que a vítima Lauro Gviazdecki, de 64 anos, sofreu traumatismo craniano com a queda de uma árvore que caiu sobre a capota do trator, e veio a óbito no local.

Após a realização dos trabalhos periciais de praxe no local do acidente, o corpo da vítima foi encaminhado para exames de necropsia e posteriormente liberado para os procedimentos fúnebres.