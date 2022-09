Uma mulher foi presa por lesão corporal, no final da manhã de sábado (10), em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá). A suspeita agrediu a própria filha com um pedaço de madeira, o genro com tapas no rosto e ainda mordeu o policial.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 11h50 para atender uma denúncia de lesão corporal. Ao chegar no local, a mulher relatou que após um desentendimento, sua mãe com um pedaço de madeira passou a agredir. A vítima disse ainda que ao tentar retirar suas coisas da casa da suspeita, seu marido também foi agredido com tapas na rosto.

Durante a abordagem, a suspeita descontrolada ainda mordeu um dos policiais. Para contê-la foi necessário o uso de algemas. Ela foi presa em flagrante e encaminhada para delegacia da Polícia Civil.