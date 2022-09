A Polícia Militar prendeu uma mulher de 45 anos que agrediu a filha e o genro na manhã do último sábado (10), em Sinop. Ela teve que ser imobilizada e algemada pelos policiais. Segundo o registro de ocorrência da PM, a vítima, de 28 anos, contou à polícia que foi agredida pela mãe com um “pedaço de madeira” na última sexta-feira (9).

No dia seguinte, sábado, enquanto ela e o marido retiravam seus pertences da casa da agressora, uma nova briga teve início, onde a mãe teria desferido “diversos tapas na cara” do genro. Quando a PM chegou a residência a mulher estava com os “ânimos exaltados”, e teve que ser imobilizada e algemada.

Ela foi encaminhada à delegacia de polícia.