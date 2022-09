Um VW Gol prata ficou completamente destruído em uma grave colisão com uma carreta Stralis branca. O acidente ocorreu na BR-163, sentido Itaúba, a cerca de 50 quilômetros do perímetro urbano de Sinop.

O Corpo de Bombeiros informou, inicialmente, com base nas informações repassadas por testemunhas, que três pessoas estariam no carro. Porém, ao chegar no local, a equipe de resgate constatou que havia apenas o motorista no veículo.

Segundo uma fonte de Só Notícias, houve uma colisão seguida de capotamento, e o condutor do carro foi arremessado. Ele foi socorrido com múltiplas fraturas e suspeita de traumatismo craniano.

No entanto, durante o atendimento do Corpo de Bombeiros, o homem ainda estava consciente e em estado estável. Ele foi levado ao hospital regional e ficou sob os cuidados da equipe médica.

Com o impacto, o carro ficou completamente destruído. Uma testemunha afirmou que o acidente foi “impressionante” e que o motorista “sobreviveu por milagre”.

O condutor da carreta não ficou ferido. As causas do acidente passam a ser apuradas.