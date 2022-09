Uma van de entrega, modelo não informado, pegou fogo na manhã desta segunda-feira (12) as margens da BR-163, no bairro Alto da Glória. O motorista conseguiu sair ileso. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram com a viatura de incêndio o carro estava completamente destruído.



De acordo com o condutor, ele identificou um problema e parou para verificar foi quando ao abrir o capô começou a pegar fogo no motor. As chamas se alastraram rapidamente. O motorista disse que é do Estado de São Paulo e estaria na região para fazer uma entrega e estava retornando.

O seguro foi acionado e as providências adotadas.