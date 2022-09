Um motociclista identificado como Julivan Duarte Santos, 25 anos, morreu após se envolver em um acidente na tarde desta segunda-feira (12), por volta das 14h15, na MT-249, cerca de 6 km de Nova Mutum/MT.

Os veículos envolvidos são:

Carreta Volvo FH 540, de cor preta, placas de Epitaciolândia/AC;

Veículo Toyota Yaris, de cor prata, placas de Sorriso/MT;

Motocicleta Honda CG Titan, de cor verde, placa de Diamantino/MT;

O motorista da carreta relatou ao site Power Mix, que seguia sentido trevo da libra quando o motociclista que seguia no sentido contrário, invadiu sua pista. Para evitar uma colisão frontal, o caminhoneiro jogou a carreta para o acostamento, porém mesmo assim a motociclista acabou colidindo com o tanque e roda da carreta, vindo a cair.

O condutor do veículo Toyota que seguia logo atras da moto, não conseguiu frear a tempo e acabou atropelando o motociclista que havia caído em sua frente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém ao chegar no local a vítima já se encontrava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e se encontra no local controlando o tráfego de veículos, que segue no formato pare e siga, a Polícia Civil, bem como a Perícia Oficial e Identificação Técnica POLITEC, já foram comunicadas do acidente e são aguardadas no local.

Com o impacto o capacete da vítima ficou preso embaixo do carro, a moto ficou completamente destruída com o impacto.