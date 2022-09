O acidente com um Ford Fusion preto e uma Honda Biz branca, foi ontem à noite, no cruzamento das avenidas Joaquim Socrepa e Sibipirunas, no Jardim Celeste. A vítima, de 21 anos, foi encaminhada ao Hospital Regional, pelo Corpo de Bombeiros.

O condutor do carro, 24 anos, que não se feriu, trafegava pela Joaquim Socrepa e moto na outra via. No cruzamento houve a colisão. Será apurado quem desrespeitou a sinalização.

O carro teve danos na frente e foi apreendido com o licenciamento vencido, sendo encaminhado ao pátio do guincho. Já a moto ficou danificada na lateral esquerda.

Conforme Só Notícias já informou, ontem um homem de 46 anos teve fratura exposta na perna em acidente no centro de Sinop