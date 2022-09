Além do crime sexual, ele também ameaçava a esposa, que foi agredida em várias ocasiões, segundo a polícia, e temia denunciar o criminoso por medo da intimidação do suspeito.

O caso aconteceu no final do mês de agosto e a polícia conseguiu colher indícios dos crimes praticados pelo suspeito, além disso, exames periciais com a criança confirmaram o abuso sexual.