A Polícia Civil confirmou, a identificação dos três corpos encontrados na área de aterro sanitário no município de Nova Santa Helena, no domingo, pela Polícia Militar. Anésio Firmino Luiz, tinha 31 anos, Claudiovan da Silva Santos e Júnior Pereira da Silva, ambos de 22 anos.

Anésio é de Rondonopolis, mas residia no município há algum tempo. Claudiovan é da cidade de Brejo, do Maranhão, enquanto Júnior veio de Itaituba no Pará.



Conforme Só Notícias já informou, a Polícia Militar foi acionada por trabalhadores que notaram sinais de sangue e uma carteira. Os policiais passaram a investigar e encontraram dois corpos escondidos em pedaços de papelão.

Investigadores da Polícia Civil de Itaúba e da Politec também analisaram o local do crime e a pouco metros encontraram o terceiro corpo, entre os detritos. No boletim de ocorrência é apontado que todos estavam com indícios de execução.

A Polícia Civil passa a investigar a motivação do crime. Os assassinos ainda não foram presos.