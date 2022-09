Um motociclista ficou ferido ontem, após se envolver um acidente na avenida Marechal Rondon, próximo ao banco Bradesco, em Colíder. O acidente ocorreu por volta das 15h. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, a moto Honda Titan e um VW Gol seguiam no mesmo sentido e no cruzamento, o condutor da moto perdeu o controle da mesma, bateu no meio fio e no veículo.

A moto ficou bastante avariada. O veículo teve apenas um leve amassado. Os bombeiros atenderam o motociclista e o encaminharam ao hospital regional de Colíder. O estado de saúde dele não foi informado.