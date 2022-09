Jakson Silva e Silva, 25, foi assassinado com golpes de machado no último dia 4 de setembro, em Sapezal (480 km a noroeste de Cuiabá). Corpo foi encontrado em um bosque da cidade e o suspeito preso dias depois.

De acordo com a Polícia Civil, o assassinato de Jakson foi motivado por ele ter supostamente agredido a esposa que estava grávida e ela ter perdido o bebê.

O autor do homicidio, um homem de 27 anos de idade, confessou o crime e foi preso no último fim de semana, também em Sapezal. A vítima foi assassinada com golpes de machado no pescoço.

À polícia, o suspeito alegou ter cometido o crime porque Jakson teria agredido a própria esposa, causando a perda da criança em gestação. O fato chegou ao conhecimento do autor do homicídio, que resolveu fazer justiça com as próprias mãos.

Após a localização do corpo, a perícia foi acionada para fazer a coleta de informações no local. O pai da vítima fez o reconhecimento do corpo.