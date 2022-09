Duas autoescolas de Cuiabá estão sendo investigadas após o envolvimento em supostas fraudes envolvendo a retirada da Carteira Nacional de Habilitação em todo o estado de Mato Grosso. A denúncia dos crimes foi efetuada pela Diretoria de Habilitação do DETRAN-MT.

Nos quais foi possível constatar que habilitações teriam sido expedidas de maneira fraudulenta, sem atender aos requisitos mínimos exigidos na lei. Durante a operação, os policiais verificaram que um servidor que ocupava o cargo de diretoria estava fazendo as emissões dos documentos fraudulentos.

Como funcionava o esquema?

Eram utilizados dados falsos de condutores no sistema do órgão como se possuíssem habilitação no exterior e estivessem emitindo a CNH no Brasil, o que possibilitaria a aquisição da habilitação sem a necessidade de se submeter a exames teóricos, práticos, psicológicos e médicos, uma vez que, em tese, o condutor já seria habilitado no estrangeiro.