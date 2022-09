Choveu em parte da cidade de Lucas do Rio Verde, no final da tarde, e houve ‘rajadas’ de vento em alguns bairros. Ao menos duas residências, localizadas no Jardim Primaveras e no bairro Veneza, tiveram telhados danificados. Ninguém ficou ferido.

Os bombeiros não foram acionados. A chuva durou em torno de 20 minutos, em pontos isolados. Também choveu na comunidade são Cristóvão entre Lucas e Nova Mutum A previsão do Clima Tempo é de pancadas de chuvas nesta quinta-feira à tarde e à noite, assim como na sexta-feira e sábado, em Lucas.

Para Sorriso, amanhã, a previsão é de pancadas de chuva à tarde – cerca de 5 milímetros. Para Nova Mutum também há previsão de chover à tarde, com pancadas isoladas e a temperatura máxima será de 37º.