O acidente foi registrado na noite de ontem quarta-feira (14), por volta das 23h30 no cruzamento da Rua Flamboyants com a Rua Canjarana, no Bairro Cidade Nova, no município de Guarantã do Norte. Segundo informações um dos condutores invadiu a preferencial do outro e houve uma forte colisão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e no local a guarnição deparou-se com duas vítimas. A condutora do Gol estava ao solo fora do veículo, relatava dores no tórax e estava desorientada. A carona do HB-20 estava sentada no interior do veículo, relatava dores abdominais, no tórax e no membro superior direito.

Ambas foram imobilizadas e transportadas ao hospital.