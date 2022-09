Na manhã de ontem (14), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 03 módulos de controle que haviam sido furtados de caminhões. O módulo de controle do motor (Engine Control Module ou ECM) executa uma vasta variedade de funções que são necessárias para controlar o veículo. Ele é o cérebro do sistema de gestão do motor, controlando a mistura de combustível, ponto de ignição, tempo de câmara de combustão e emissões de poluentes.

A ocorrência aconteceu na BR 364, município de Várzea Grande, quando uma pick up branca foi parada para fiscalização, o veículo era ocupado por três indivíduos.

Durante a abordagem, foi observado que em seu interior havia várias peças de veículo de carga. Ao serem questionados, não souberam informar a origem das peças, nem para onde levariam.

Com essas informações, foi realizado uma verificação nos sistemas policiais e constatou-se que um dos indivíduos já havia sido preso este ano por furto de módulos de caminhão. Diante disso, os outros homens acabaram confessando que tinham furtado os equipamentos de dois caminhões na região de São José dos Quatro Marcos.

Diante dos fatos, os três indivíduos foram detidos, a princípio, pelo crime de furto, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.