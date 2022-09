A mulher foi demitida sob a alegação de que o conteúdo vazado trouxe "prejuízo à imagem da empresa".

Uma mulher, que não terá sua identidade revelada, procurou a Central de Ocorrências da Polícia Judiciária Civil, em Cuiabá, no último dia 26 de agosto para denunciar a divulgação de um vídeo íntimo por meio de um celular corporativo da empresa em que trabalhava, na Capital. Somente agora o caso foi divulgado.

Conforme o boletim de ocorrência, no dia 25 de agosto a vítima foi surpreendida com a publicação de um vídeo íntimo seu no status da rede social WhatsApp. A conta utilizada para divulgação das cenas pertence a um aparelho corporativo da empresa de transportes da qual era funcionária.

A vítima relatou que foi até a supervisora tentar entender o que havia acontecido e por que o vídeo tinha sido publicado. Segundo ela, a supervisora não pediu desculpas nem explicou porque tinha decidido, apenas disse que tinha encontrado o registro no aparelho.

Em razão da divulgação do vídeo, a vítima foi desligada da empresa sob o argumento de que nas imagens utilizava o uniforme da empresa e passou a ser assediada por homens desconhecidos que tiveram acesso ao material. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

O outro lado

A empresa afirma que todas as medidas legais e administrativas foram e estão sendo tomadas para que o caso seja esclarecido.

De acordo com a assessoria jurídica da empresa, uma ex-funcionária utilizou o aparelho celular corporativo “supostamente” em horário de expediente para produzir um vídeo íntimo e que o fato de a mulher aparecer com o uniforme trouxe prejuízos à imagem da empresa.