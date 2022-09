A Polícia Federal em ação conjunta com a Polícia Militar apreendeu no final da tarde de ontem, 15/09, mais de 12 mil comprimidos de ecstasy (5kg) Os policiais realizaram a abordagem um veículo Audi na Avenida Miguel Sutil próximo ao viaduto da rodoviária de Cuiabá.

Durante a vistoria do veículo foram encontradas no banco do passageiro caixas contendo a droga escondido em potes de sal. Um homem de 33 anos foi preso em flagrante. A droga seria enviada pelos correios para os estados do Paraná, Bahia.

Após a análise dos documentos apresentados durante a prisão verificou-se que o veículo foi adquirido mediante a fraude em nome de um terceira pessoa.