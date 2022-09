Uma mulher sofreu uma tentativa de homicídio na noite de quarta-feira (14), em Sorriso, após dar carona para um homem que “conhece” de vista. A vítima, de 23 anos, foi esfaqueada no abdômen dentro do carro. À polícia, ela contou que fechava seu estabelecimento comercial, localizado no bairro Jardim Bela Vista, e se preparava para ir para casa. Nesse instante, o suspeito apareceu e pediu carona.

Ela disse que durante o trajeto para a sua residência, localizada no bairro Jardim Bela Vista, o homem sacou uma faca e a esfaqueou no abdômen. A vítima tentou se defender e colocou as mãos na frente do objeto, mas foi atingida outra vez.

A jovem foi encaminhada para o Hospital Regional de Sorriso. No hospital, ela relatou aos agentes que o suspeito sente atração por ela e sempre a pede em casamento insistentemente. Após a ocorrência, a mulher disse que sofreu ameaças e intimidações do homem por telefone. Até o fechamento desta reportagem o suspeito não havia sido localizado pela polícia.