Em um único dia, Mato Grosso registrou 12 novos casos de contágio pelo vírus monkeypox, responsável pela varíola dos macacos. Os dados relativos à doença são atualizados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). De acordo com informações do painel interativo mantido pela SES, Mato Grosso registra nesta sexta-feira (15) um total de 58 casos positivos da doença.

Ainda conforme a plataforma, que está disponível AQUI, há ainda 25 casos suspeitos da doença enquanto outros 56 foram descartados. Contudo, um caso é classificado na categoria "provável", indicando que o volume de casos positivos pode aumentar.

No ranking das cidades, Cuiabá é o município que mais registrou casos positivos da doença até o momento. Na Capital, 33 ocorrências da doença já foram notificadas. Em segundo lugar, a cidade de Várzea Grande registrou 11 casos. Tangará da Serra notificou 4, Campo Novo do Parecis 3 e Barra do Garças dois.

Municípios como Nova Xavantina, Cáceres, Campo Verde, Sorriso e Rondonópolis notificaram um caso da doença cada até o momento.