A chuva forte acompanhada de tempestade nos últimos dias conseguiu fazer estragos em várias propriedades em Aripuanã.os estragos registrados foi na fazenda Água Limpa, localizada próximo ao Distrito de Cidade Morena.



“O prejuízo foi enorme, ainda não foi possível fazer uma estimativa total dos danos. Era um barracão teoricamente novo construído há poucos anos. Somando com os danos causados aos equipamentos aproxima de um 70 mil”. Disse Alceu Lizzoni.



Outro estragos já havia sido registrado no inicio do mês, nas propriedades dos senhores João Vitor Mellato e Antônio Pereira da Silva, também localizadas na região da Cidade Morena, onde as estruturas metálicas ficaram completamente retorcidas, além disso motores e alguns equipamentos também foram danificados pela chuva.



Na Fazenda do João Vitor é possível ver que parte da cobertura foi totalmente ao solo e outra parte caiu em cima de maquinários agrícolas. Além de pilares de concretos que foram quebrados e derrubados pelo vendaval e segundo ele o prejuízo passa de 150 mil.



Já na propriedade do senhor Antônio Pereira o prejuízo foi na casa de 80 mil “Foi algo rápido com vento e chuva forte. Ficamos decepcionados com a situação, mas agora é reconstruir e seguir a vida. Faz parte e ninguém espera por isso”, lamentou.



Na região da comunidade da Gleba do Lontra, localizada a 30 km da sede do município, também foi afetada com o vendaval e tiveram alguns relados de prejuízos. Há anos, os meses de setembro e outubro em Aripuanã é marcada por fortes temporais.