Um homem, ainda não identificado, morreu após ser linchado na noite dessa sexta-feira (16). Ele foi espancado por populares, após suposta tentativa de estupro a uma criança, no bairro Três Barras, em Cuiabá. Além da surra, o suspeito ainda foi atingido por um facão.

Conforme testemunhas, o rapaz teria sido linchado por três homens, após invadir uma casa e tentar estuprar uma criança de 3 anos. Um deles teria utilizado um facão no momento da agressão, causando ferimentos graves no criminoso.

O homem, encontrado apenas de roupas íntimas, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com cortes e ferimentos na cabeça e corpo. Diante da gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).