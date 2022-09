O prefeito de Nova Bandeirantes, César Augusto Périgo (MDB) em entrevista ao jornal Mato Grosso do Norte, nesta sexta-feira, (16), negou as informações que maquinas da prefeitura municipal estariam realizando serviços de desmate ilegal em propriedade particular.



De acordo com o prefeito, as máquinas da prefeitura, na verdade, estavam trabalhando na construção de uma estrada, que irá favorecer mais de 200 famílias, que residem na zona rural, em localidade que fica a mais de 200 quilômetros da cidade. Segundo gestor, para encurtar a distância, os proprietários concordaram em doar para o município, a faixa de terra por onde a estrada irá passar num trecho de 12 quilômetros.

Com isto, a estrada será reduzida para cerca de 75 quilômetros, deixando as famílias com melhor acessibilidade para se deslocar até a sede do município. Estrada irá beneficiar famílias que moram na zona rural do município, diz o prefeito César

“Todos os proprietários concordaram em doar de 12 a 14 metros para a prefeitura fazer a estrada. Foi aprovado pela Câmara Municipal, e o que faltou foi apenas licenças ambientais, que já estamos fazendo. A Sema foi lá e disse que estamos desdobrando árvores de Castanha e não tem o projeto dos bueiros e pontes nos rios. Mandou parar as máquinas, mas os advogados da prefeitura apresentaram as leis e a documentação que comprovam a doação e o mapa da estrada”, esclarece o prefeito.



“A área tem projeto aprovado de manejo florestal, com estrada liberada pela própria Sema. Mas não existe desmate ilegal. Estamos trabalhando para fazer uma estrada importante para estes moradores. E isto será comprovado!”, explica César.



César acentua que a estrada começou a ser feita no ano passado, mas como começou o período de chuvas e de queimadas, o serviço teve que ser interrompido, mas este ano foi retomado. “A estrada vai atender a Linha do professor Manoel, sentido Paranorte, onde moram mais de 200 famílias”, reitera.



“A prefeitura está fazendo uma estrada e pontes para dar acessibilidade para os moradores, em parceria com produtores rurais, fazendeiros e madeireiros. Agora, dizer que a prefeitura estava fazendo desmate ilegal e trabalhando em propriedade particular, não procede. Isto é mentira e vou provar. Irei acionar os órgãos competentes contra esta calúnia para esclarecer os fatos, porque tudo isto é mentira e fake News!”, assegura César.



O caso

A investigação da Polícia Civil alegada que identificou a prática de desmatamento e queimada ilegais em áreas rurais de Nova Bandeirantes. E que foram encontrados caminhões e máquinas, com a logomarca da Secretaria Municipal de Obras de Nova Bandeirantes, fazendo desmate e queimada ilegal. Na ocasião, sete servidores da prefeitura foram conduzidos até a Delegacia.