Uma mulher acabou sofrendo uma queda de moto na avenida Dauri Riva, em Colíder, nesta madrugada, por volta de 01:30h. O acidente ocorreu no quebra-molas em frente à capela mortuária. Ela conduzia uma Honda Titan. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, ela sofreu alguns ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os atendimentos iniciais, encaminhando a vítima ao hospital regional, onde ficou internada. O Serviço Municipal de Trânsito alerta que com o início do período chuvoso, a atenção no trânsito deve ser redobrada.