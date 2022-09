A Polícia Militar de Colíder realizou ontem, segunda-feira (20), a detenção de um jovem de 21 anos e localizou na casa do suspeito, uma quantidade considerável de droga. O jovem se assustou ao ver a viatura da PM no bairro Maria Antônia e despertou as suspeitas dos policiais. Durante a abordagem, ele forneceu informações falsas sobre sua identidade.

Confrontado, disse que poderia pegar seus documentos na residência, localizada ali próximo. Quando chegaram lá, os policiais sentiram forte cheiro de maconha e o jovem acabou confessando onde guardava o entorpecente.

Foram apreendidas 66 cabecinhas de maconha já prontas para venda, uma porção média e um tablete de maconha, além de balança e outros objetos. O rapaz foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.