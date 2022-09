Duas mulheres foram presas neste domingo, 18 de setembro, após tentar entrar na Penitenciaria Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), em Rondonópolis (220 km de Cuiabá) com drogas escondidas na vagina.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), o flagrante ocorreu assim que os policiais penais de plantão perceberam nervosismo das duas suspeitas, enquanto faziam a revista das visitantes.

Elas foram separadas das demais e encaminhadas ao Pronto Atendimento Municipal, sendo submetidas a exame de Raio X que constatou os entorpecentes. Como as suspeitas se negaram a deixar a médica da unidade retirar o material, foram encaminhadas à delegacia, onde uma policial militar do sexo feminino fez a retirada. Cada uma portava um invólucro com substância análoga à cocaína.

Após serem autuadas em flagrante por tráfico de drogas, as duas passaram por audiência de custódia, onde a juíza Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança de R$ 3 mil.

As suspeitas também não podem mudar de casa ou se ausentar de Rondonópolis, e devem comparecer a todos os atos do processo e não se envolver em outro fato criminoso sob pena de revogar o benefício da liberdade provisória.

A Polícia Civil deve investigar o caso.