Um rapaz de 21 anos de idade matou seu próprio pai com disparos de arma de fogo em uma fazenda em Conselvan, distrito do município de Aripuanã, MT, na tarde do último domingo dia 18.

Segundo informações apuradas, a Polícia Judiciária Civil de Aripuanã, foi comunicada pela Polícia Militar do núcleo de Conselvan sobre o homicídio ocorrido na localidade, e imediatamente uma equipe de policiais com apoio do delegado de polícia,

Dr. Flávio Leonardo juntamente e o tenente da polícia militar Delacqua, se deslocaram para o local com o apoio dos profissionais de uma funerária. No local os policiais militares de Conselvan haviam feito o isolamento mantendo a preservação da cena do crime.



Os policiais civis encontraram o corpo da vítima Abadias Honório Da Silva, de 41 anos de idade, caído próximo a residência que fica em uma fazenda na 48, e havia sinais de perfurações que transfixaram a região da cabeça e também algumas marcas de projeteis de arma de fogo em outras partes do corpo.



À polícia, a esposa da vítima e mãe do suspeito, uma senhora de 45 anos de idade, relatou a que durante um churrasco de confraternização em família com bebida alcoólica pai e filho se desentenderam, e a vítima que estava embriagada queria sair de casa armado, porém, foi impedido pelo filho, deixando-o revoltado a ponto de quebrar objetos e móveis da residência e fez ameaças ao filho e esposa, entretanto, ambos (pai e filho) saíram da casa e na estrada houve mais um desentendimento e o suspeito Walisson Honório Santos, de 21 anos, atirou várias vezes contra o próprio pai que veio a óbito.



Segundo levantamento policial, após cometer o crime, o suspeito colocou o corpo de seu pai na carroceria de uma camionete e disse para sua mãe que pretendia se livrar do corpo, momento em que foi impedido por ela.



Após lavar a carroceria da camionete para limpar o sangue do pai, o assassino pegou sua motocicleta Honda Bros de cor preta e um revólver calibre 38, no qual foi usado para cometer o crime de homicídio e fugiu tomando rumo ignorado, momento em que a mulher acionou amigos e vizinhos e pediu ajuda.



Realizado o exame de local de crime, o corpo da vítima foi encaminhado ao hospital municipal de Aripuanã para a realização dos exames de laudos de necropsia.