Policiais militares do Batalhão Ambiental e Rotam fecharam uma área de garimpo ilegal, ontem, na zona rural de Guarantã do Norte. Um homem, proprietário da área, foi detido e multado em R$ 500 mil. Maquinários utilizados na área foram apreendidos pela equipe.

Conforme o registro policial, as equipes constataram no local várias cavas, caixas de lavagem e motores bombas e uma escavadeira. Em diligências na área, encontraram um homem que se identificou como responsável pelo local, onde ao ser questionado se possuía licença de operação, o mesmo revelou que não tinha.

Os policiais continuaram as buscas e encontraram uma espingarda calibre 20 com 12 munições intactas. O armamento foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte, enquanto o maquinário foi deixado na prefeitura de Novo Mundo.