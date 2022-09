A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (20), seis mandados judiciais contra alvos investigados pelo desaparecimento da cabeleireira Samantha Armando Lima da Silva, de 28 anos, em Cáceres. Na operação, duas pessoas foram presas, sendo um homem de 45 anos e uma mulher de 42, e houve ainda quatro mandados de busca e apreensão domiciliar.

A cabeleireira sumiu no dia 8 de junho do ano passado, depois que saiu para atender uma cliente na região do Facão e nunca mais retornou. As ordens foram decretadas pela 1ª Vara Criminal de Cáceres, após a representação da delegada Paula Gomes Araújo, da Delegacia de Defesa da Mulher.

O cumprimento dos mandados contou com apoio das equipes da Delegacia Regional, 1ª Delegacia (Cisc) e Delegacia Especial de Fronteira, além do Corpo de Bombeiros.

Investigações e prisões

No decorrer da investigação, um mototaxista, que deu carona para a vítima no dia do seu desaparecimento, foi preso no final do mês passado, em Alta Floresta.

Nesta terça-feira, a Polícia Civil prendeu duas pessoas que são investigadas por envolvimento no desaparecimento. O homem tem diversas passagens criminais, inclusive com condenação pelos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado. Em um dos endereços alvos das buscas, os policiais apreenderam, na casa de um armeiro da cidade, diversas armas de fogo, espingardas, munições e um revólver calibre 38.

A delegada explica que, embora não tenha sido localizado o corpo, todos os elementos colhidos até o momento apontam que as três pessoas presas até o momento estão envolvidas no desaparecimento de Samantha. “A Polícia Civil pede a qualquer pessoa com informações, que levem ao paradeiro do corpo da vítima, para entrar em contato pelo 197. O sigilo da informação é garantido”, reforça a delegada.

As investigações continuam para a conclusão do inquérito. As prisões temporárias têm prazo de 30 dias.