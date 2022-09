A manhã de quarta-feira (21) começou agitada no trânsito de Colíder. Um acidente ocorreu agora há pouco no cruzamento entre a avenida Colonizador e rua Xingu, próximo ao restaurante Concórdia e envolveu um caminhão "Pega Tudo" e uma moto.

A Guarda Municipal informou ao Nortão Online que, na versão do motorista do caminhão, ele seguia pela avenida Colonizador e quando foi fazer o contorno no cruzamento, teve a visão prejudicada por algumas árvores.

Ele teria colocado só a “ponta” do caminhão, para ter visão. Foi quando a moto, que estava em alta velocidade, segundo ele, veio a bater na lateral. O motociclista foi atendido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital.

A Guarda Municipal de Trânsito informou que a moto já não estava no local quando os agentes chegaram e destacou que é importante, em caso de acidentes, não mexer nos veículos. Isso dificulta muito a confecção do boletim de acidente e prejudica até mesmo os envolvidos.