A imprensa foi convidada a participar e a ideia do TRE é dar transparência à organização das eleições e à segurança do sistema de votação. O procedimento será feito nas 8.858 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições 2022, nas 57 zonas eleitorais do estado.

Participam também representantes dos partidos políticos, das coligações, da Ordem de Advogados do Brasil (OAB) e do Ministério Público de Mato Grosso (MP-MT). Neste primeiro momento, o calendário é referente ao primeiro turno do pleito, que ocorrerá no dia 02 de outubro.