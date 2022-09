O acidente envolvendo um micro-ônibus que transportava seis policiais militares, foi ontem, na BR-174, perto da Serra do Cacho, em Cáceres (325 km a Oeste de Cuiabá). Os militares tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital regional. Apenas um segue internado com dores na região do quadril.

A versão apurada e, que passa a ser investigada, indica que condutor para não colidir com uma carreta que vinha no sentido contrário, saiu fora da pista, parando em área de mata. O veículo teve diversos danos, e ficou com a parte frontal destruída.

A Polícia Rodoviária foi acionada para apurar causa e dinâmica do acidente.